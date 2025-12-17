Денис Седашов

Киев Кэпиталз в очередном матче Балтийской лиги обыграл литовскую Энергию.

Хозяева открыли счет благодаря шайбе Кипраса Грабляускаса, однако киевляне еще до перерыва не только отыгрались, но и вышли вперед. Сначала отличился Лаурис Баярунс, а затем Рустамс Беговс забросил вторую шайбу Киев Кэпиталз.

Во второй двадцатиминутке украинская команда продолжила контролировать ход встречи. Увеличил преимущество Баярунс, оформив дубль — 3:1.

В заключительном периоде команда из Киева спокойно довела матч до победы, а точку в поединке поставил Мартиньш Карсумс, который забросил четвертую шайбу.

Балтийская лига

Энергия — Киев Кэпиталз 1:4 (1:2, 0:1, 0:1)

