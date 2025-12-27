Российский обстрел повредил ледовую арену в Белой Церкви
Из-за причиненных разрушений организаторы досрочно завершили всеукраинский турнир памяти Александра Колонюка
34 минуты назад
В результате очередной массированной ракетно-дроновой атаки России на Украину были повреждены ледовая арена Белый Барс в Белой Церкви на Киевщине.
Вследствие нанесённых разрушений организаторы были вынуждены досрочно завершить всеукраинский турнир памяти Александра Колонюка.
Соревнования проводились в честь воспитанника хоккейного клуба Белый Барс, который погиб, защищая Украину в российско-украинской войне.
