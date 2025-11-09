Денис Седашов

Главный тренер национальной сборной Украины по хоккею Дмитрий Христич подвел итоги выступления команды на турнире European Cup of Nations, отметив, что соревнование стало важным этапом подготовки к будущему чемпионату мира.

Об участии в турнире European Cup of Nations

— Мы рассматриваем этот турнир как этап подготовки к чемпионату мира. Эти соревнования официальные, и результат, возможно, и давил на нас, но мы провели три игры за три дня. И это свидетельствует, что не все игры были на одном уровне, были провалы и над этим надо работать.

О впечатлениях от новичков в составе сборной Украины

— Во-первых, на это мы и надеялись, что мы увидим людей, которые еще не были вызваны в сборную. И это была основная цель нашего сбора. Могу сказать, что мы посмотрели и сделаем выводы. Не всеми мы довольны, но и были и положительные моменты.

Нам еще нужно это разбирать, смотреть игры. А тогда мы будем делать выводы, и мы еще кого-то возьмем на сборы, а кого-то не возьмем.

О поражении от Литвы

— Кто смотрел матч, например, помнит, что в официальном матче второй период был провальным для нашей команды, и мы не смогли вернуться в тонус своей игры, и уступили.

Сборная Украины начала выступления в Европейском Кубке наций с поражения.