«Не все довольны, но есть позитив». Христич — о новичках и выступлении на European Cup of Nations
Капитан подчеркнул необходимость улучшения стабильности игры
40 минут назад
Главный тренер национальной сборной Украины по хоккею Дмитрий Христич подвел итоги выступления команды на турнире European Cup of Nations, отметив, что соревнование стало важным этапом подготовки к будущему чемпионату мира.
Об участии в турнире European Cup of Nations
— Мы рассматриваем этот турнир как этап подготовки к чемпионату мира. Эти соревнования официальные, и результат, возможно, и давил на нас, но мы провели три игры за три дня. И это свидетельствует, что не все игры были на одном уровне, были провалы и над этим надо работать.
О впечатлениях от новичков в составе сборной Украины
— Во-первых, на это мы и надеялись, что мы увидим людей, которые еще не были вызваны в сборную. И это была основная цель нашего сбора. Могу сказать, что мы посмотрели и сделаем выводы. Не всеми мы довольны, но и были и положительные моменты.
Нам еще нужно это разбирать, смотреть игры. А тогда мы будем делать выводы, и мы еще кого-то возьмем на сборы, а кого-то не возьмем.
О поражении от Литвы
— Кто смотрел матч, например, помнит, что в официальном матче второй период был провальным для нашей команды, и мы не смогли вернуться в тонус своей игры, и уступили.
Сборная Украины начала выступления в Европейском Кубке наций с поражения.