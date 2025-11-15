Денис Седашов

Международный паралимпийский комитет (МПК) разрешил сборной России по хоккею на sled-колясках принять участие в чемпионате мира 2026 года в дивизионе «C». Об этом сообщил президент Паралимпийского комитета России Павел Рожков.

Россия не участвовала в Паралимпийских играх 2022 года в Пекине, потому что после вторжения в Украину ее отстранили от соревнований.

27 сентября на Генеральной ассамблее в Сеуле МПК проголосовал за полное возвращение России в организацию. Такое же решение приняли и в отношении Белоруссии, которую ранее частично отстранили в 2023 году.

В МПК заявили, что российский комитет снова получает все права члена организации. Также там пообещали помочь России выполнить необходимые условия для окончательного восстановления работы.

CAS разрешил российским саночникам выступить на Олимпиаде-2026 под нейтральным флагом.