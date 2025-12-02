Одесская область обыграла Крижинку-Кэпиталз в матче регулярного чемпионата Украины по хоккею
Решающими стали шайбы Дворника и Абдуллаева в третьем периоде
около 12 часов назад
Одесса одержала победу над Крыжанка-Кэпиталз в матче регулярного чемпионата Украины по хоккею.
Первые два периода завершились с равным счетом 1:1 и 2:2 соответственно. Решающие шайбы были заброшены в третьей двадцатиминутке, которые и принесли победу одесситам: отличились Дворник и Абдуллаев.
Регулярный чемпионат Украины по хоккею
Одесса — Крыжанка-Кэпиталз 5:3 (1:1, 2:2, 2:0)
Шайбы: 0:1 - Панченко (Черненко, Лесников, бол.), 07:19, 1:1 - Шевченко (Дуин, Кобиков), 11:13, 1:2 - Собченко (Черненко, Панченко), 20:43, 2:2 - Дворецкий (Дворник, Сеник), 25:50, 2:3 - Панченко (Лесников, Черненко), 32:44, 3:3 - Бабинец (Абдуллаев), 39:33, 4:3 - Дворник (Бабинец), 53:59, 5:3 - Абдуллаев (Лисин), 59:52
