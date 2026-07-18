Олег Шафаренко, который возглавлял мужскую сборную Украины по хоккею и вместе с командой добился исторического возвращения в элитный дивизион чемпионата мира, прокомментировал завершение сотрудничества с национальной командой. Несмотря на успешный результат и выход на высший уровень мирового хоккея, Федерация хоккея Украины не продолжила работу со специалистом и его тренерским штабом. Слова Шафаренко передает «Суспільне Спорт».

Я отработал три сезона без контракта. Нам выплачивали премиальные и небольшие деньги во время проведения сборов или самого чемпионата мира. За эти три года в сборной мы, возможно, решили, что наконец-то доказали право на полноценный контракт. Но, к сожалению, наши взгляды не до конца совпали.

Были определенные договоренности перед чемпионатом мира, но злую шутку сыграло то, что мы вышли в элиту. Когда мы туда прошли и вернулись обратно [в элиту], в федерации появилось много советников — таких теоретиков, которые сразу начали предлагать вещи, которые, может, и имеют право на жизнь в ведущих хоккейных странах мира, но в принципе не соответствуют реалиям украинского хоккея.

После этого мы встречались с президентом [Федерации хоккея Украины], обсуждали нюансы и практически договорились. Однако, к сожалению, последняя встреча прошла не по плану. Мы не смогли прийти к согласию, потому что, как я считаю, наш тренерский штаб достоин немного большего.

Я благодарен за этот период в сборной, за это время удалось провести много важной работы, одержать для украинского хоккея исторические победы. И очень важно, что с участием Сергея Мазура в сборной сейчас все обещанные средства выплачиваются, с этим вопросом нет проблем.

Завершение сотрудничества с киевским «Соколом»? Такое требование действительно было. Но потом Сергей Владимирович [Мазур] пошел навстречу и согласился, что это не основная проблема. В ходе переговоров мы от этого отошли: мне позволили совмещать работу в «Соколе» и сборной. Поэтому основная причина не в этом.

Я никому из игроков сам не звонил. Напротив, сами игроки сборной звонили мне и спрашивали: «Как так?». Я им ответил: «Ребята, вы должны играть за национальную сборную, несмотря на то, кто будет вашим тренером».