Мазур — об уходе Хроcтича и его штаба из сборной Украины: «Сторонам не удалось достигнуть согласия»
Президент Федерации хоккея Украины поблагодарил тренеров за работу
21 минуту назадПодписаться в
Президент Федерации хоккея Украины (ФХУ) Сергей Мазур прокомментировал прекращение сотрудничества с тренерским штабом национальной сборной. Пост главного тренера покинул Дмитрий Христич, а вместе с ним из команды ушли его ассистенты — Олег Шафаренко и Игорь Карпенко. Слова приводит ФХУ.
Я искренне благодарен Дмитрию Христичу и его ассистентам за работу, которую они выполняли в течение трех лет, подняв национальную сборную Украины из Дивизиона IB в элиту мирового хоккея. Дмитрий Христич, Олег Шафаренко и Игорь Карпенко золотыми буквами вписали свои имена в историю украинского хоккея. В нынешних чрезвычайно сложных условиях для нашей страны мы сделали все возможное, чтобы сохранить этот тренерский штаб для национальной сборной, однако сторонам не удалось достичь согласия по условиям дальнейшего сотрудничества.
Просто шок! Тренер, что вывел сборную Украины в элиту, не продолжит работу с командой.
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