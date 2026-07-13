Денис Седашов

Национальная сборная Украины по хоккею узнала расписание и соперников на следующие три международные окна в рамках Европейского кубка наций. Турнир будет разбит на три этапа.

Матчи состоятся в конце 2026-го и в начале 2027 года.

Календарь и соперники сборной Украины:

Ноябрь 2026 года: Великобритания, Польша, Италия

Декабрь 2026 года: Франция, Польша, Венгрия

Февраль 2027 года: Словения, Франция, Италия

Точные даты матчей организаторы опубликуют позже.

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