Определились соперники сборной Украины по хоккею в Европейском кубке наций
Даты поединков организаторы объявят позже
около 2 часов назадПодписаться в
Фото: ФХУ
Национальная сборная Украины по хоккею узнала расписание и соперников на следующие три международные окна в рамках Европейского кубка наций. Турнир будет разбит на три этапа.
Матчи состоятся в конце 2026-го и в начале 2027 года.
Календарь и соперники сборной Украины:
Ноябрь 2026 года: Великобритания, Польша, Италия
Декабрь 2026 года: Франция, Польша, Венгрия
Февраль 2027 года: Словения, Франция, Италия
Точные даты матчей организаторы опубликуют позже.
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