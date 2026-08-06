Павел Василенко

ПСЖ с украинским защитником Ильёй Забарным в старте неудачно начал серию товарищеских матчей перед официальным стартом сезона, проиграв испанской Мальорке – 0:3.

Забарный сыграл полный матч за ПСЖ, но позитива для украинца было довольно мало, так как за свою игру он получил худшую оценку среди всех своих партнеров.

Авторитетный аналитический портал SofaScore поставил центральному защитнику оценку 5.9, тогда как FlashScore – всего 5.6.

В прошлом сезоне в составе ПСЖ Забарный сыграл в 37 матчах, забив один гол.

Контракт украинца с французским клубом действует до 30 июня 2030 года.

Transfermarkt оценивает стоимость 23-летнего центрбека в 40 млн евро.