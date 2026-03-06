Рейнджерс и Нэшвилл забросили по 6 шайб своим соперникам, Юта всухую разгромила Филадельфию
Питтсбург был уничтожен Баффало
около 2 часов назад
Филадельфия – Юта / Фото - Yahoo
В регулярном чемпионате НХЛ состоялись очередные матчи.
Питтсбург проиграл Баффало (1:5), Коламбус победил Флориду (4:2), Рейнджерс справились с Торонто (6:2) и другие результаты матчей.
НХЛ. Регулярный чемпионат
Коламбус – Флорида 4:2 (1:0, 1:0, 2:2)
Рейнджерс – Торонто 6:2 (1:1, 1:1, 4:0)
Филадельфия – Юта 0:3 (0:0, 0:2, 0:1)
Питтсбург - Баффало 1:5 (1:1, 0:3, 0:1)
Нэшвилл – Бостон 6:3 (1:0, 4:1, 1:2)
Виннипег – Тампа-Бей 4:1 (0:0, 2:0, 2:1)
Калгари – Оттава 1:4 (1:0, 0:1, 0:3)
Лос-Анджелес – Айлендерс 5:3 (1:0, 2:1, 2:2)