Сергей Разумовский

Сборная Украины U-18 по хоккею провела заключительный контрольный матч в рамках подготовки к чемпионату мира в Дивизионе 1A. В своем последнем спарринге перед стартом турнира юношеская команда Украины одержала победу над сверстниками из Польши со счетом 4:2.

Одним из главных героев встречи стал Воротеляк, который внес значительный вклад в победу сине-желтых. На его счету заброшенная шайба и результативная передача, что помогло украинской сборной завершить подготовительный этап на позитивной ноте.

Для украинской команды этот матч стал вторым контрольным поединком в рамках подготовки к предстоящему мировому первенству. В первом спарринге сборная Украины U-18 потерпела поражение от Венгрии. Основное время той встречи не определило победителя, а в овертайме сильнее оказались венгры — 2:1.

Чемпионат мира в Дивизионе 1A начнется 18 апреля. На турнире, который является вторым по силе уровнем в структуре юниорских мировых первенств, соперниками украинской сборной станут команды Словении, Венгрии, Казахстана, Польши и Швейцарии.

Таким образом, перед стартом официальных матчей украинские хоккеисты завершили подготовку с одной победой и одним поражением в контрольных встречах. Теперь команда сосредоточится непосредственно на выступлении в чемпионате мира, где ее ждет борьба с сильными соперниками за высокие места.

Контрольный матч

Польша U-18 – Украина U-18 2:4 (0:0, 1:3, 1:1)

Шайбы: 0:1 – Воротеляк (Жеребко), 29:17; 1:1 – Вуль, 31:16; 1:2 – Васяк (буллит), 34:17; 1:3 – Остапенко (Воротеляк), 36:39; 1:4 – Науменко (Лучкин, Чайка), 54:04; 2:4 – Домалевски (Галант, Бохиньски), 56:33