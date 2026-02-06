Сборная Украины проиграла в овертайме Великобритании на старте Европейского кубка наций
«Сине-желтые» вели с преимуществом в 2 шайбы
около 1 часа назад
Фото: IIHF
Сборная Украины по хоккею потерпела поражение на старте Европейского кубка наций.
Украинцы в первой встрече проиграли Великобритании в овертайме. Благодаря шайбам Феликса Морозова и Виктора Захарова «сине-желтые» вели в счете 2:0, но не смогли удержать преимущество и в итоге уступили в овертайме.
Европейский кубок наций
Великобритания – Украина 3:2 ОТ (0:1, 2:1, 0:0, 1:0)
Шайбы:
0:1 – Морозов (Ворона, Мережко Б), 14:37
0:2 – Захаров (Олейник, Косарев), 22:16
1:2 – Нилсон (Керк, Хейворд Б), 30:18
2:2 – Ларкин (Стил, Каппс), 35:23
3:2 – Керк, 60:22
Следующим соперником сборной Украины станет Польша. Игра пройдет 6 февраля.