Украина во второй раз победила Румынию в Европейском кубке наций.
13 декабря команды проведут третий очный поединок
около 1 часа назад
Национальная сборная Украины провела второй матч против Румынии в рамках Европейского кубка наций, который проходит в Бухаресте.
Хозяева открыли счет, реализовав большинство после удаления Дениса Гончаренко. Однако украинцы быстро восстановили паритет — за сине-желтых отличился Денис Жеребко.
Во втором периоде Виктор Захаров вывел Украину вперед. Как оказалось, именно этот гол стал решающим в матче и принес сине-желтым победу.
Европейский кубок наций
Румыния – Украина 1:2 (1:1, 0:1, 0:0)
Шайбы: 1:0 – Скачков (Хааранен, Петер – большинство), 12:56. 1:1 – Жеребко (Матусевич, Бородай), 16:45. 1:2 – Захаров (Матусевич, Волков), 27:46.
Броски: 33:25 (8:11, 8:12, 17:2)
Штраф: 10:6 (0:2, 6:2, 4:2)
Сборная Украины минимально обыграла румын в Европейском кубке наций.