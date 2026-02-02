Когда играет сборная Украины по хоккею: расписание матчей в Европейском Кубке Наций
Первая игра состоится 5 февраля против Великобритании
39 минут назад
Фото: ФХУ
Национальная сборная Украины по хоккею проведет серию матчей во время февральской международной паузы. Сине-желтые в Эдинбурге (Шотландия) сыграют три поединка в рамках Европейского Кубка Наций.
Расписание матчей сборной Украины:
- 5 февраля, 20:30 — Великобритания — Украина
- 6 февраля, 16:00 — Украина — Польша
- 7 февраля, 16:00 — Словения — Украина
*— время киевское
Украина определилась с составом на сбор перед третьим Европейским Кубком Наций.