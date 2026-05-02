Сергей Разумовский

Сборная Украины по хоккею начала выступление на чемпионате мира в Дивизионе 1A. В стартовом матче турнира украинская команда встретилась с Польшей, которая является хозяином нынешних соревнований.

Поединок получился напряжённым и завершился минимальной победой польской сборной со счётом 3:2. Украинцы дважды отыгрывались по ходу встречи, однако в концовке матча хозяева сумели использовать свой шанс и вырвать победу.

Первый период завершился вничью 1:1. Автором первой шайбы сборной Украины на турнире стал Данило Трахт. Форвард отличился эффектным индивидуальным проходом и воспользовался большинством: он оставил позади трёх соперников, вышел на вратаря и уверенно переиграл его. Этот гол стал ответом на шайбу Польши, которая открыла счёт после ошибки украинцев при выходе из своей зоны.

Второй период сложился для сборной Украины значительно сложнее. Команда имела возможность снова сыграть в большинстве, однако на этот раз не смогла реализовать численное преимущество. Вместо этого позже украинцы пропустили, когда сами остались в меньшинстве. В целом вторая 20-минутка проходила в вязкой борьбе, а инициатива чаще была на стороне хозяев турнира.

В начале третьего периода важную роль сыграл украинский вратарь Дьяченко, который несколько раз надёжно спас команду. А уже в атаке сборная Украины сумела сравнять счёт. Денискин продемонстрировал индивидуальное мастерство и вернул украинцев в игру, сделав счёт 2:2.

Тем не менее, в концовке встречи именно Денискин имел прекрасную возможность вывести Украину вперёд, но не смог реализовать свой момент. Польша же, в отличие от украинской команды, своим шансом воспользовалась. Хозяева забросили третью шайбу и довели матч до победы.

Таким образом, сборная Украины стартовала на чемпионате мира в Дивизионе 1A с поражения от Польши — 2:3. Несмотря на неудачный результат, команда показала характер, дважды возвращалась в игру и продемонстрировала положительные моменты, в частности реализацию большинства и яркие индивидуальные действия в атаке.

В других матчах первого игрового дня Франция в результативном поединке обыграла Японию со счётом 4:3, а Казахстан уверенно победил Литву — 4:1. Следующий матч на турнире сборная Украины проведет в воскресенье. Соперником украинской команды станет Литва.

Чемпионат мира по хоккею. Дивизион 1A

Польша – Украина 3:2 (1:1, 1:0, 1:1)

Шайбы: 12:56 Хмелевски (Билаш, Зигмунт) – 1:0, 17:50 Трахт (Фадеев, Ворона – большинство) – 1:1, 28:49 Вронка (Валега – большинство) – 2:1, 42:38 Денискин (Мережко, Ратушный) – 2:2, 53:26 Кжелолик – 3:2