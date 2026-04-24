Сергей Разумовский

В пятом туре чемпионата мира 2026 года среди юношеских сборных U-18 в Дивизионе IA команда Украины провела чрезвычайно напряженный матч против Швейцарии, однако в итоге уступила в овертайме со счетом 5:6.

Начало встречи сложилось для сине-желтых очень непросто. Уже на Сотье открыл счет, а позже Зуттер до перерыва удвоил преимущество швейцарцев. В начале второго периода тот же Зуттер оформил дубль и сделал счет 3:0, значительно усложнив положение украинской команды.

Тем не менее, сборная Украины не сдалась и еще до окончания второго периода смогла вернуть интригу в матч. Сначала отличился Воротеляк, а уже менее чем за минуту Вершецкий сократил отставание до минимума. Таким образом, перед заключительной 20-минуткой украинцы снова вернулись в игру.

В третьем периоде команды подарили настоящую хоккейную драму. Бувар снова увеличил преимущество Швейцарии, но Коробкин ответил точным броском и сделал счет 4:3. Вскоре Ренч снова вернул швейцарцам более комфортные цифры на табло — 5:3, однако и после этого украинцы не опустили руки.

Вершецкий оформил дубль и снова сократил отставание до минимума, а за пять минут до конца Толкунов забросил пятую шайбу сборной Украины, переведя игру в овертайм. Команда продемонстрировала характер, дважды по ходу встречи возвращаясь в матч после серьезного отставания.

Однако в дополнительное время сильнее все же оказалась сборная Швейцарии. На 63:37 Ноеншвандер принес своей команде победу — 6:5.

Несмотря на поражение, сборная Украины U-18 завершила турнир на третьем месте, набрав семь очков. Этот результат позволил сине-желтым сохранить место в Дивизионе IA на следующий сезон. Победителем турнира стала Швейцария, набравшая 14 баллов и повысившаяся в классе. Второе место занял Казахстан с 11 очками.

Чемпионат мира-2026 (U-18, IA), пятый тур

Швейцария – Украина 6:5

Шайбы: Сотье (05:01), Зуттер (11:18, 21:32), Бувар (45:40), Ренч (50:34), Ноеншвандер (63:37) – Воротеляк (38:36), Вершецкий (39:26, 54:57), Коробкин (49:53), Толкунов (55:22).