Шторм в овертайме вырвал победу у Сокола в матче регулярного чемпионата Украины
Победную шайбу забросил Ратушный
около 1 часа назад
ХК Шторм
Хоккейный клуб Шторм в овертайме вырвал победу у Сокола в матче регулярного чемпионата Украины. Решающая шайба влетела в ворота киевлян за две секунды до финальной сирены.
Дубль в матче оформил Владимир Чердак (ХК Сокол).
Регулярный чемпионат Украины по хоккею
Шторм — Сокол 3:2 ОТ (1:0, 0:2, 1:0, 1:0)
Шайбы: 1:0 - Куцевич (Ревука, Пономарёв), 05:12, 1:1 - Чердак (Толстушко, Мазур), 31:15, 1:2 - Чердак (Тимченко, Янишевский), 33:57, 2:2 - Крикля (Стецюра, Стоцкий), 50:06, 3:2 - Ратушный (Стецюра), 64:58
