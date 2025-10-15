Шторм одержал первую победу в сезоне, обыграв Крижинку-Кэпиталз.
Дубль в составе победителей оформил Илья Щербак
около 2 часов назад
Состоялся матч регулярного чемпионата Украины по хоккею, в котором Шторм одержал свою первую победу в сезоне, обыграв Крыжинку-Кэпиталз.
В составе победителей дубль оформил Илья Щербак.
Регулярный чемпионат Украины по хоккею
Шторм – Крыжинка-Кэпиталз 5:2 (1:1, 2:0, 2:1)
Шайбы: 1:0 - Сидоренко (Крикля, бол.), 09:02, 1:1 - Черненко (Лесников, Панченко), 12:01, 2:1 - Трущенко (Ратушный), 23:21, 3:1 - Крикля (Сидоренко, Портной, бол.), 33:39, 4:1 - Щербак (Куцевич, Портной, бол.), 45:01, 4:2 - Буняк, 56:23, 5:2 - Щербак (Портной, Алексюк, бол.), 58:08
Ранее Кременчук разгромил Крыжинку-Кэпиталз в регулярном чемпионате Украины.
Поделиться