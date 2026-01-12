Михаил Цирюк

Вторые выходные 2026 года выдались для украинского спорта на удивление победоносными. В течение минувших выходных, наши атлеты радовали нас буквально повсюду: на футбольных полях, теннисных кортах, биатлонных трассах и трамплинах для лыжной акробатики.

Вдруг вы что-то пропустили – рассказываем о главных достижениях украинцев этих выходных прямо сейчас.

Первый трофей года в теннисе

И, дай Бог, не последний. Элина Свитолина начала новый сезон с победы на турнире WTA 250 в новозеландском Окленде. Да, далеко не самом статусном и рейтинговом, однако трофей, как говорится, не пахнет, а 19-й титул, завоеванный в 23-м финале в карьере – тем более.

На пути к своему триумфу Свитолина отдала соперницам лишь один сет, который в четвертьфинале проиграла британке Соней Картал (6:4; 6:7; 7:6). А всех остальных победила всухую: и коренную француженку Варвару Грачеву (6:3; 6:1), и Кэти Бултер из Британии (7:5; 6:4), и 30-ю ракетку мира Иву Йович (7:6; 6:2), которая стала самой статусной соперницей Элины на турнире, и китаянку Син Ю Ван (6:3; 7:6), с которой справилась в финале.

Интересно, что мужской турнир в Окленде выиграл муж Свитолиной Гаэль Монфис. Таким образом, впервые в истории тенниса главные награды одного и того же турнира достались супругам, и повторить подобное достижение действительно будет очень сложно.

Яркий турнир Марты Костюк

Тем не менее, главной теннисной звездой Украины на прошлой неделе всё же стала не Элина Свитолина. Марта Костюк, в отличие от первой ракетки нашей страны, трофей не завоевала, но, несмотря на это, выдала турнир, за который ей можно лишь аплодировать.

Костюк выступала на значительно более престижных соревнованиях WTA 500 в Брисбене, и по итогам турнира имеет полное право гордиться собой. Марта играла против сильнейших теннисисток мира и прошла этот путь до самого конца, достигнув финала. На старте украинка одолела свою единственную лёгкую оппонентку – представительницу Казахстана Юлию Путинцеву (6:7; 6:1; 6:0), ну а дальше на Марту ждали настоящие «монстры».

Однако Костюк их совсем не боялась. Сначала выбросила из турнира четвёртую ракетку мира Аманду Анисимову (6:4; 6:3), затем справилась с главной звездой и надеждой российского тенниса Миррой Андреевой (7:6; 6:3), и послевкусие от этой победы не покидало украинских болельщиков ещё несколько дней. В полуфинале Марта разгромила шестую ракетку мира Джессику Пегулу (6:0; 6:3), и вышла в финал, где её ждало главное зло мирового женского тенниса.

Победа над Ариной Соболенко очень хотелось. Заочный конфликт между ней и Костюк тянулся с тех пор, как украинка сказала, что некоторым игрокам проще играть из-за высокого уровня тестостерона, белоруска позже заявила, что ей смешно комментировать слова таких людей, как Марта Костюк, а после победы в финале «совсем ни на что не намекая» Соболенко целовала свой бицепс.

Однако сенсации, к сожалению для нас, не произошло. Марта вроде и не провалилась, вроде и держалась в игре и не отпускала соперницу далеко, но в итоге – 4:6; 3:6, и титул остался у первой ракетки мира. Несмотря на это, Костюк прошла замечательный путь, и скачок сразу на шесть позиций мирового рейтинга – лучшее тому подтверждение. Теперь украинка замыкает топ-20.

За весь прошлый год она лишь однажды одолела соперницу из топ-10, а в первом турнире 2026-го имеет уже три такие победы. Да, Марта Костюк проиграла свой третий финал подряд, однако верим, что следующий решающий матч точно прервет эту неутешительную серию.

Грандиозный прорыв Пидручного

Наконец, впервые за долгое время, у нас есть возможность порадоваться и за наших биатлонистов. Конкретно за Дмитрия Пидручного, который в гонке-преследовании на этапе КС в Оберхофе стал автором главного прорыва. Капитан нашей мужской сборной стартовал 41-м с отставанием от лидера в 2 минуты и 8 секунд, и по итогам гонки-пасьюта поднялся на целых 34! позиции и финишировал седьмым.

Помогла в этом, конечно же, отличная работа на огневых рубежах. В то время как конкуренты ошибались в среднем по 4-6 раз, украинец допустил всего одну ошибку. Впечатляет и чистое время, за которое Пидручный сумел пройти дистанцию. Если бы все спортсмены стартовали одновременно, гонку выиграл бы именно Дмитрий, опередив ближайшего преследователя аж на 17 секунд.

Отметим, что в том же пасьюте в топ-20 финишировал также другой украинец, Виталий Мандзин. Но учитывая то, что стартовал он 15-м, считать это достижением немного сложно.

Еще один гол Ваната

Хорошие новости пришли в эти выходные и с футбольных полей Испании, где украинский дуэт Ванат-Цыганков продолжает вытаскивать Жирону из зоны вылета, и у них это получается. В субботу каталонцы минимально одолели Осасуну (1:0) и впервые в сезоне одержали вторую победу подряд, а в целом эта победа стала третьей в последних четырёх матчах Ла Лиги.

Принес её подопечным Мичела именно гол украинского форварда Владислава Ваната, который отличился во втором матче подряд. Нападающий эффектным ударом пяткой замкнул прострел Алекса Морено. Мог забивать и второй раз, но гол отменили из-за небольшого офсайда.

Для Ваната этот гол стал пятым Примеры и шестой за Жирону в целом. Приятно также отмечать огромную роль украинского дуэта для команды. Последние 5 голов Жироны забивали только украинцы: два Ванат и три – Цыганков. Виктор, для которого матч с Осасуной стал сотым за Жирону, уже имеет четыре гола в текущем розыгрыше Ла Лиги. Словом, у украинцев в этой команде все складывается просто замечательно. Неудивительно, что они еще и Николая Шапаренко подписать хотят.

Серебро КС по лыжной акробатике

Хороший результат имеем и в лыжной акробатике, и очень приятно, что такие результаты приходят менее чем за месяц до Олимпийских игр. Украинский фристайлист Ян Гаврюк завоевал дебютную награду на уровне Кубка мира по лыжной акробатике, став серебряным призером соревнований на этапе в американском Лейк Плэсиде.

Суперфинал в Лейк Плэсиде стал для Гаврюка лишь вторым в карьере и вторым в сезоне 2025/26. Впервые Ян пробивался в топ-6 на этапе в китайском Сикрет-Гардене (Чжанцзякоу), где финишировал шестым.

В итоге Гаврюк завершил соревнования в США с личным рекордом и дебютной наградой – занял второе место с результатом 94.12 балла. Победу одержал представитель Китая Синьди Ван.

