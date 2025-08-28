Олег Гончар

В Польше киевский Сокол одержал уверенную победу над польским Саноком со счетом 6:2 во втором товарищеском матче международного турне.

Героем встречи стал Денис Жеребко, который забросил четыре шайбы, в том числе оформил хет-трик в третьем периоде. Сокол повел уже на 3-й минуте благодаря голу Данила Тищенко. Во втором периоде Владимир Чердак и Жеребко, воспользовавшись большинством, довели счет до 3:0. В конце периода Жеребко оформил дубль. В третьем периоде Санок ответил двумя шайбами, но Жеребко установил окончательный счет.

В воротах Сокола дебютировал Данило Макаренко, а состав пополнил Дмитрий Савчук, который восстановился после болезни. Следующий матч против Саноки состоится 29 августа.

Санок — Сокол — 2:6 (0:1, 0:3, 2:2)

Шайбы:

0:1 – Тищенко (Чердак, Мазур), 2:21

0:2 – Чердак (Ромащенко, Мазур, бол.), 27:17

0:3 – Жеребко (Захаров, бол.), 36:01

0:4 – Жеребко, 39:12

0:5 – Жеребко (Бурдаков), 40:30

1:5 – Буковский (Филипек), 41:15

2:5 – Казловский (Николаевич), 42:00

2:6 – Жеребко, 43:20

Напомним, ранее Сокол в Словакии проиграл клубу Гуменне.