Сокол разгромил польский Санок
Четыре шайбы Дениса Жеребка обеспечили киевлянам победу
около 1 часа назад
В Польше киевский Сокол одержал уверенную победу над польским Саноком со счетом 6:2 во втором товарищеском матче международного турне.
Героем встречи стал Денис Жеребко, который забросил четыре шайбы, в том числе оформил хет-трик в третьем периоде. Сокол повел уже на 3-й минуте благодаря голу Данила Тищенко. Во втором периоде Владимир Чердак и Жеребко, воспользовавшись большинством, довели счет до 3:0. В конце периода Жеребко оформил дубль. В третьем периоде Санок ответил двумя шайбами, но Жеребко установил окончательный счет.
В воротах Сокола дебютировал Данило Макаренко, а состав пополнил Дмитрий Савчук, который восстановился после болезни. Следующий матч против Саноки состоится 29 августа.
Санок — Сокол — 2:6 (0:1, 0:3, 2:2)
Шайбы:
0:1 – Тищенко (Чердак, Мазур), 2:21
0:2 – Чердак (Ромащенко, Мазур, бол.), 27:17
0:3 – Жеребко (Захаров, бол.), 36:01
0:4 – Жеребко, 39:12
0:5 – Жеребко (Бурдаков), 40:30
1:5 – Буковский (Филипек), 41:15
2:5 – Казловский (Николаевич), 42:00
2:6 – Жеребко, 43:20
Напомним, ранее Сокол в Словакии проиграл клубу Гуменне.
Поделиться