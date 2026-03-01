Денис Седашов

Киевский Сокол победил Кременчук в матче регулярного чемпионата Украины.

Киевляне выиграли первый период благодаря шайбам Олейника и Захарова, однако горожане во второй двадцатиминутке восстановили паритет в матче — точными бросками отличились Кривошапкин и Брага.

В третьем периоде Кременчук вышел вперед после точного броска Кривенко. Однако в конце встречи Сокол забросил дважды: сначала Олейник оформил дубль, а затем Тищенко установил окончательный счет.

Регулярный чемпионат Украины

Сокол — Кременчук 4:3 (2:0, 0:2, 2:1)

Шайбы: 1:0 - Олейник (Мазур, Чердак), 01:51, 2:0 - Захаров (Ратушный, Крикля, больш.), 04:29, 2:1 - Кривошапкин (Лялька, Матусевич, больш.), 28:41, 2:2 - Брага (Абаджян, Матусевич), 34:38, 2:3 - Кривенко (Абаджян, Захарченко), 53:31, 3:3 - Олейник (Мазур, Чердак), 55:20, 4:3 - Тищенко (Тимченко, Крикля), 57:51

