Денис Седашов

Владимир титулов WBA, WBC и IBF в супертяжелом весе Александр Усик (24-0, 15 КО) признался, что уже определил конкретную дату, когда официально повесит перчатки на гвоздь.

По словам чемпиона, его активные выступления на ринге продлятся еще около полутора лет. Усик уже готовит прощальное обращение к болельщикам и команде, с которыми прошел путь от первых международных побед до статуса абсолютного чемпиона.

Полтора года, и Александр Усик... У меня уже есть дата, когда я запишу видео для фанатов, для тренеров, для своей команды, для всех людей, которые наблюдали за мной с 2012 года, а кто-то и с 2006, когда я первые какие-то свои значительные соревнования выигрывал на международной арене. Четкая дата, когда я скажу людям спасибо. И далее я готовлю этот текст, он идет отсюда (показывает на сердце — прим.). Александр Усик

Усик проведет бой с Рико Верховеном в Египте.