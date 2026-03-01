Денис Седашов

Президент Всемирного боксерского совета (WBC) Маурисио Сулейман подтвердил, что титул чемпиона мира в супертяжелом весе не будет на кону в будущем противостоянии Александра Усика (24-0, 15 КО) и звезды кикбоксинга Рико Верхувена.

Поединок, который запланирован на 23 мая в египетской Гизе, будет иметь статус «специального события».

Несмотря на то, что полноценный титул не будет разыгрываться, организация готовит уникальный трофей для победителя.

Журналист Дэн Рафаэль на своей странице в X привёл слова главы WBC:

WBC полностью поддерживает этот кроссоверный бой. Это будет «специальное событие» WBC, мы создадим невероятный пояс, в котором будут использованы элементы египетских пирамид. Наша организация поддержала бой Фьюри — Нганну, который оказался очень конкурентным, и мы с полным уважением относимся к Рико как к легендарному чемпиону по кикбоксингу в тяжелом весе. На данный момент не обсуждался запрос о защите полноценного титула WBC, а только о проведении специального события с участием чемпиона WBC в тяжелом весе. Маурисио Сулейман

