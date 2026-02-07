Украина обыграла Польшу в Кубке наций Европы
«Сине-желтые» уступили 1:2 после первого периода
около 1 часа назад
Мужская сборная Украины по хоккею победила в Европейском кубке наций Польшу 4:2.
После первого периода «сине-желтые» уступали 1:2 – единственную шайбу украинцев забросил Артем Бузоверя. В следующих 20 минутах благодаря голу Игоря Мережко сначала догнали соперника, а затем и вышли вперед – взятие ворот от Артема Гребеника и Илариона Куприянова.
Европейский кубок наций
Украина – Польша 4:2 (1:2, 2:0, 1:0)
Шайбы:
0:1 – Бузоверя (Куприянов, Гребеник), 01:40
1:1 – Слюсарчик (Левандовский, Ярош), 02:26
1:2 – Жигмунт, 15:28
2:2 – Мережко (Пересунько, Трахт Б), 31:06
3:2 – Гребеник (Ворона, Фадеев), 32:20
4:2 – Куприянов (Фадеев, Косарев Б), 46:41
Напомним, что накануне украинцы в овертайме уступили Великобритании.