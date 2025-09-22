Олег Гончар

Канадский вратарь Филадельфии Флайерз, двукратный обладатель Кубка Стэнли Берни Парент скончался в возрасте 80 лет, сообщила пресс-служба клуба.

Мы с разбитым сердцем узнали о смерти Берни Парента, настоящей легенды и одного из самых любимых игроков в истории Филадельфии. Он посвящал своё время и энергию развитию хоккея и дарил радость всем, кого встречал. Нам будет его очень не хватать. Мы выражаем соболезнования его жене Джине и семье Филадельфия Флайерз

Парент выигрывал Кубок Стэнли с Флайерз в 1974 и 1975 годах, получив Конн Смайт Трофи как самый ценный игрок плей-офф и Везина Трофи как лучший вратарь НХЛ. В 1984 году он стал первым игроком клуба, включенным в Зал славы хоккея.

Уроженец Монреаля дебютировал в НХЛ за Бостон Брюинз в 1965 году, а с 1967-го выступал за Флайерз. За 10 сезонов он одержал 231 победу и 50 сухих матчей – рекорд франшизы. В 1973 году вратарь вернулся в Филадельфию после сезона в WHA, став ключевой фигурой в завоевании титулов.

