Денис Седашов

Национальная хоккейная лига рассматривает возможность начать сезон-2026/2027 в конце сентября, а не в октябре. Об этом сообщил инсайдер Пьер Лебрюн в соцсети X.

По информации источника, предсезонная подготовка будет сокращена, а финал Кубка Стэнли завершится в середине июля, а не в конце месяца.

НХЛ планирует провести Кубок мира-2028: восемь сборных и финал в Северной Америке.