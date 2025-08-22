Денис Седашов

Национальная хоккейная лига (НХЛ) рассчитывает, что в Кубке мира по хоккею 2028 года примут участие восемь национальных команд. Об этом сообщил журналист Дэвид Паннотта, ссылаясь на слова вице-комиссара НХЛ Билла Дэйли.

По предварительным данным, матчи пройдут в двух городах — одном в Европе и одном в Северной Америке. Полуфиналы и финал турнира планируется провести именно в Северной Америке.

Последний Кубок мира проходил в 2016 году в канадском Торонто. Тогда в соревнованиях участвовали сборные Канады, США, России, Финляндии, Швеции и Чехии. Чемпионом стала команда Канады.

НХЛ может организовать Кубок мира-2028 без привлечения Международной федерации хоккея (IIHF).

