Вашингтон победил Рейнджерс благодаря шат-ауту Линдгрена
В НХЛ состоялся всего один матч
около 3 часов назад
В выездном матче регулярного чемпионата НХЛ Вашингтон Кэпиталз одержали минимальную победу над Нью-Йорк Рейнджерс со счетом 1:0. Поединок состоялся на арене Мэдисон Сквер Гарден.
Единственный гол во втором периоде забил Пирс Бовилье (33) при ассистах Кейла Чисхолма и Александра Овечкина.
У Кэпиталз Чарли Линдгрем провел шатаут, отбив все 35 бросков соперников.
Рейнджерс – Вашингтон – 0:1 (0:0, 0:1, 0:0)
0:1 – 33 Бовилье (Чисхолм, Овечкин)
Вратари: Дж. Куик 20/21 – Чарли Линдгрен 35/35.
Поделиться