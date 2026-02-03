Юта разгромила Ванкувер, Нэшвилл вырвал победу у Сент-Луиса
Детройт всухую обыграл Колорадо
37 минут назад
Нашвилл – Сент-Луис / Фото - NHL
В регулярном чемпионате НХЛ состоялись очередные матчи.
Вашингтон победил Айлендерс (4:1), Питтсбург уступил Оттаве (2:3), Нэшвилл вырвал победу у Сент-Луиса (6:5) и результаты других матчей.
НХЛ. Регулярный чемпионат
Флорида – Баффало 3:5 (2:2, 1:1, 0:2)
Питтсбург – Оттава 2:3 (1:0, 0:1, 1:2)
Вашингтон – Айлендерс 4:1 (0:1, 2:0, 2:0)
Миннесота – Монреаль 4:3 ОТ (2:1, 0:1, 1:1, 1:0)
Нэшвилл – Сент-Луис 6:5 (1:2, 2:3, 3:0)
Чикаго – Сан-Хосе 6:3 (1:0, 4:2, 1:1)
Даллас – Виннипег 4:3 ОТ (0:0, 2:2, 1:1, 1:0)
Колорадо – Детройт 0:2 (0:1, 0:0, 0:1)
Юта – Ванкувер 6:2 (2:1, 3:1, 1:0)
Калгари – Торонто 2:4 (0:1, 2:2, 0:1)