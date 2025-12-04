Юта забросила 7 сухих шайб в ворота Анахайма, Даллас уверенно обыграл Нью-Джерси
Монреаль у серії буллитов одолел Виннипег
около 4 часов назад
Нью-Джерси – Даллас / Фото - NHL
4 декабря прошли очередные матчи регулярного чемпионата НХЛ.
Вашингтон разгромил Сан-Хосе (7:1), Нью-Джерси проиграл Далласу (0:3), Филадельфия обыграла Баффало (5:2), Анахайм уступил Юте (0:7).
НХЛ. Регулярный чемпионат
Нью-Джерси – Даллас 0:3 (0:0, 0:2, 0:1)
Филадельфия – Баффало 5:2 (3:1, 2:1, 0:0)
Монреаль – Виннипег 3:2 (0:1, 2:1, 0:0, 0:0, по буллитам – 1:0)
Анахайм – Юта 0:7 (0:2, 0:2, 0:3, 0:0)
Сан-Хосе – Вашингтон 1:7 (0:4, 0:2, 1:1)