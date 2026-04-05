Стародубцева обыграла Мэдисон Киз и вышла в финал турнира в Чарльстоне
Украинка одержала победу в двух сетах
1 день назад
Украинская теннисистка Юлия Стародубцева (89 WTA) стала финалисткой грунтового турнира в Чарльстоне (США). В полуфинале украинка в двух сетах обыграла 18-ю ракетку мира Мэдисон Киз.
Это первый финал серии WTA 500 в карьере Юлии.
WTA 500 Чарльстон (США). Грунт. 1/2 финала
Мэдисон Киз – Юлия Стародубцева – 1:6, 4:6
В решающем матче за титул Стародубцева сыграет против пятой ракетки мира Джессики Пегулы.
«У нас одна из лучших сборных мира»: Марченко перед матчем с Польшей в Кубке Билли Джин Кинг.
