Барселона вырвала победу у Атлетико и укрепила лидерство в Примере
Каталонцы увеличили отрыв от Реала до семи очков
1 день назад
Барселона обыграла Атлетико в выездном матче 30-го тура Примеры.
Счет открыли хозяева благодаря точному удару Джулиано Симеоне. Однако уже через три минуты Маркос Рашфорд восстановил паритет. Ключевым моментом первого тайма стало удаление полузащитника матрасников Нико Гонсалеса, которое оставило мадридцев в меньшинстве.
Во второй половине игры Барселона полностью контролировала ход матча. Победный гол в конце встречи забил Роберт Левандовски.
Примера. 30-й тур
Голы: Симеоне, 39 – Рашфорд, 42, Левандовски, 87
Удаление: Гонсалес, 45+7
Эта победа позволила каталонцам увеличить отрыв от Реала до семи очков. Атлетико остается на четвертой строчке с 57 баллами.
8 апреля команды снова встретятся в четвертьфинале Лиги чемпионов.
Лунин с капитанской повязкой не спас Реал от сенсационного поражения Мальорке.
