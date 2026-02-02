Стало известно, кто из дзюдоистов будет представлять Украину на Paris Grand Slam 2026
Соревнования пройдут с 7 по 8 февраля
8 минут назад
Фото: ijf
С 7 по 8 февраля в Париже пройдет престижный турнир Paris Grand Slam 2026. Украину на соревнованиях будут представлять восемь дзюдоистов:
Дільшот Халматов – до 60 кг
Саид-Магомед Халидов – до 73 кг
Владислав Колобов и Михаил Свидрак – до 81 кг
Антон Савицкий и Алексей Ершов – до 100 кг
Евгений Балевский – более 100 кг
Юлия Курченко – до 78 кг
Ершов – серебряный призер Гран-при Загреба.