Владимир Кириченко

В Загребе (Хорватия) прошел очередной этап Мировой серии Гран-при (Grand Prix) по дзюдо.

В финальный день соревнований на пьедестал почета поднялся украинец Алексей Ершов, который завоевал серебряную медаль в весовой категории до 100 кг.

На пути к финалу Ершов победил соперников из Великобритании, Венгрии, Румынии и Сербии, но в решающем поединке уступил представителю Испании двукратному чемпиону мира Николозу Шеразадишвили.

Следующим стартом для дзюдоистов станет этап серии Grand Slam, который пройдет 28-30 ноября в Абу-Даби (ОАЭ).

Напоминаем, сборная Украины завоевала бронзу командного турнира Евро U23 по дзюдо.