Ершов – серебряный призёр Гран-при Загреба
Украинец в финале турнира проиграл двукратному чемпиону мира
около 6 часов назад
Ершов и Шеразадишвили / Фото - IJF
В Загребе (Хорватия) прошел очередной этап Мировой серии Гран-при (Grand Prix) по дзюдо.
В финальный день соревнований на пьедестал почета поднялся украинец Алексей Ершов, который завоевал серебряную медаль в весовой категории до 100 кг.
На пути к финалу Ершов победил соперников из Великобритании, Венгрии, Румынии и Сербии, но в решающем поединке уступил представителю Испании двукратному чемпиону мира Николозу Шеразадишвили.
Следующим стартом для дзюдоистов станет этап серии Grand Slam, который пройдет 28-30 ноября в Абу-Даби (ОАЭ).
Напоминаем, сборная Украины завоевала бронзу командного турнира Евро U23 по дзюдо.