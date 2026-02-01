Олег Гончар

Сербский теннисист Новак Джокович (ATP 4) прокомментировал поражение от первой ракетки мира Карлоса Алькараса в финале Australian Open. После матча Джокович обратился к сопернику с теплыми словами, назвав его путь на турнире историческим и легендарным.

Серб отметил не только уровень игры Алькараса, но и работу всей его команды, подчеркнув, что успех испанца является результатом совместных усилий. Джокович также заметил, что несмотря на разницу в возрасте, он уверен в новых встречах с Алькарасом в ближайшие годы.

«Привет, Карлос. Ты провел фантастический турнир и два действительно невероятных недели. Отдельные поздравления твоему тренеру, семье и всей команде. То, что ты сделал, уже можно назвать историческим и легендарным. Желаю тебе успехов в дальнейшей карьере. Ты еще очень молод, впереди у тебя много времени — так же, как и у меня. Уверен, что в течение следующих десяти лет мы еще не раз встретимся на корте». Новак Джокович

Финальный матч завершился победой испанца в четырёх сетах. В 22 года Алькарас стал самым молодым теннисистом в истории, который собрал карьерный Grand Slam, выиграв все четыре турнира этой серии.

Для 38-летнего Джоковича это поражение стало особенным, так как ранее он выиграл все десять финалов Australian Open, в которых участвовал. Впервые за карьеру серб уступил в решающем матче Открытого чемпионата Австралии.