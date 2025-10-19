Свідрак – бронзовый призёр Гран-при в Гвадалахаре
Украинец в малом финале победил призёра чемпионатов мира и Европы
около 1 часа назад
Михайло Свідрак / Фото - IJF
Украинский дзюдоист Михаил Свидрак завоевал бронзовую медаль на Гран-при в Гвадалахаре (Мексика).
В весовой категории до 81 кг в бронзовом поединке Михаил в голден-скоре одолел бронзового призера чемпионатов мира и Европы Зелима Цкаева из Азербайджана.
Золото в этой категории завоевал азербайджанец Вусал Галандарзаде, который в финале выиграл схватку у финна Эету Иханамяки.
