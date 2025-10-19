Владимир Кириченко

Украинский дзюдоист Михаил Свидрак завоевал бронзовую медаль на Гран-при в Гвадалахаре (Мексика).

В весовой категории до 81 кг в бронзовом поединке Михаил в голден-скоре одолел бронзового призера чемпионатов мира и Европы Зелима Цкаева из Азербайджана.

Золото в этой категории завоевал азербайджанец Вусал Галандарзаде, который в финале выиграл схватку у финна Эету Иханамяки.

Напомним, Евгений Балевский стал бронзовым призером на этапе Гран-при в Лиме.