Балевский стал бронзовым призёром на этапе Гран-при в Лиме
Украинец победил чемпиона Европы-2023 среди молодежи Мартти Пууумялайнена
около 2 часов назад
Фото: ijf
Украинский дзюдоист Евгений Балевский завоевал бронзовую медаль на этапе Гран-при по дзюдо Лимы (Перу).
В поединке в весовой категории более 100 кг украинец одолел чемпиона Европы-2023 среди молодежи Мартти Пуумаляйнена из Финляндии.
Евгений завершил схватку досрочно на четвертой минуте, выполнив иппон.
Для Балевского эта награда стала второй на уровне Гран-при в сезоне 2025 года и третьей в карьере.
«STRONGER TOGETHER CUP»: в Киеве состоялся всеукраинский турнир по дзюдо, который объединил более 850 участников.
Поделиться