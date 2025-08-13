Олег Гончар

Украинский каратист Ризван Талибов завоевал золотую медаль в весовой категории свыше 84 кг на Всемирных играх-2025 в Чэнду (Китай), несмотря на перелом руки в финальном поединке. Об этом сообщила Украинская федерация каратэ.

27-летний спортсмен в финале победил хорвата Анджело Квесича, серебряного призера турнира. Для Талибова это первая награда Всемирных игр в карьере.

Талибов рассказал, что травму получил за 30 секунд до конца боя, но, вероятно, перелом произошел раньше.

«Я не заметил сразу. Просто в какой-то момент увидел, что рука сломана, посмотрел на нее (это видно на видео) и продолжил драться». Ризван Талибов

Ризван отметил, что не было «драматической истории», но его стойкость позволила одержать победу.

