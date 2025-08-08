Терлюга гарантировала Украине первую медаль на Всемирных играх
Анжелика вышла в финал соревнований по карате
около 1 часа назад
Фото: НОК Украины
Вице-чемпионка Олимпийских игр Анжелика Терлюга пробилась в финал Всемирных игр-2025.
Украина в группе уступила представительнице Чили Валентине Иванини Торо Менесус (0:5) и победила турчанку Тубу Якан (4:0). В полуфинале соревнований Терлюга сначала уступила китаянке Ючун Вэй (1:9), но после протеста результат был изменен на 4:3 в пользу украинки. В финале соревнований Анжелика встретится с представительницей Германии Мией Битш.
Терлюга рассказала, когда может завершить карьеру.