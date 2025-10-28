Олег Гончар

Второй день PGL Masters Bucharest 2025 завершился триумфом украинской команды B8 Esports, которая со счетом 2:0 обыграла французскую 3DMAX и вышла в группу 2-0 швейцарской стадии.

B8 отправили соперников в нижнюю сетку.

На карте Ancient матч развернулся драматично. Украинцы уступали 1:5 на старте, но сумели собраться и вырвать эту игру.

На коронной для французов Inferno B8 играли уверенно с самого начала, не дав французам шансов на камбэк. Быстрый разгон и контроль карты позволили украинцам закрыть серию 2:0.

Эта победа укрепляет позиции B8 в турнире с призовым фондом $500,000.