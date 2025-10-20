Олег Гончар

Украинская организация Natus Vincere (NAVI) поднялась на две позиции в глобальном рейтинге Valve после второго места на Thunderpick World Championship 2025.

Благодаря выходу в финал турнира с призовым фондом $850 тысяч, NAVI обошли конкурентов. Spirit и G2 не принимали участия в турнире, что позволило NAVI улучшить позиции.

Fnatic с украинцами в составе поднялись с 21-го на 19-е место. Команда ранее заняла 5-6 место на CS Asia Championships 2025.

Украинская команда B8 опустилась с 20-го на 24-е место. Они финишировали на 13-16 месте на CS Asia Championships.