FURIA обыграла NAVI и завоевала титул Thunderpick World Championship 2025
Бразильцы совершили камбэк в гранд-финале с призовым $850 тыс.
около 1 часа назад
На Мальте завершился Thunderpick World Championship 2025 по CS2 с призовым фондом $850 тыс.
В гранд-финале (bo5) бразильская FURIA одержала победу над украинской NAVI со счетом 3:2 (Mirage 13:6 NAVI, Inferno 13:9 NAVI, Nuke 8:13 FURIA, Dust2 5:13 FURIA, Train 1:13 FURIA).
FURIA получит $300 тыс., а NAVI — $150 тыс.
NAVI начали блестяще на картах Mirage и Inferno, имели шансы на Nuke и провалили следующие Dust2 и Train.
Напомним, ранее NAVI в полуфинале обыграли The Mongolz.
