NAVI, как действующий чемпион, стартуют на Esports World Cup 2025
В первой игре команда сыграет против 3DMAX
около 1 часа назад
20 августа, в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) стартует Esports World Cup 2025 по CS2.
Турнир с призовым фондом $1,25 млн пройдет в формате плей-офф с матчами best-of-3 (bo3). Финал будет сыгран в формате best-of-5.
В 1/8 финала в 14:00 по киевскому времени украинская команда Natus Vincere (NAVI) встретится с французской 3DMAX.
Состав NAVI: iM, Aleksib, w0nderful, b1t, makazze
Состав 3DMAX: bodyy, Ex3rcice, Graviti, Maka, Lucky
NAVI, действующие чемпионы турнира, но им дают мало шансов на защиту титула, поскольку команда переживает не лучшие времена.
