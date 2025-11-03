Денис Седашов

Международный олимпийский комитет (МОК) отказался от планов по проведению киберспортивной Олимпиады, которая ранее рассматривалась на 2026 или 2027 год.

Как сообщает пресс-служба МОК, организация прекратила сотрудничество с фондом The Esports World Cup Foundation, созданным в Саудовской Аравии. Отныне стороны сосредоточатся на собственных инициативах: МОК будет развивать киберспорт в рамках олимпийского движения самостоятельно.

