МОК отказался от киберспортивной Олимпиады
Саудовская Аравия проведет собственные турниры
около 2 часов назад
Фото: Getty Images
Международный олимпийский комитет (МОК) отказался от планов по проведению киберспортивной Олимпиады, которая ранее рассматривалась на 2026 или 2027 год.
Как сообщает пресс-служба МОК, организация прекратила сотрудничество с фондом The Esports World Cup Foundation, созданным в Саудовской Аравии. Отныне стороны сосредоточатся на собственных инициативах: МОК будет развивать киберспорт в рамках олимпийского движения самостоятельно.
B8 Esports доминируют на PGL Masters Bucharest 2025.
Поделиться