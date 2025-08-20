Олег Гончар

Украинская киберспортивная организация Passion UA, которая принадлежит футболисту сборной Украины Александру Зинченко, представила новый состав для CS2.

В новый состав вошли Джонатан JT Теодосиу, Хокон hallzerk Фьарли, Майкл Grim Винс, Ник nicx Ли и Владислав Kvem Король, которого ранее перевели на скамейку запасных после роспуска предыдущего ростера.

Новые игроки перешли в Passion UA из легендарной американской команды Complexity, которая закрыла свой проект в CS2.

Команда теперь будет выступать в американском регионе и унаследует VRS-рейтинг Complexity и их турнирные приглашения.

Дебют обновленного Passion UA запланирован на 29 августа на турнире DraculaN Season 1.