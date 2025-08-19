Марину Бех-Романчук дисквалифицировали на 4 года за допинг
Отстранение от соревнований будет действовать до мая 2029 года
около 1 часа назад
Фото: Getty Images
Украинская легкоатлетка Марина Бех-Романчук получила четырёхлетнюю дисквалификацию – до мая 2029 года – из-за положительного допинг-теста. Соответствующее решение опубликовала Athletics Integrity Unit.
Бех-Романчук была временно отстранена с мая 2025 года по результатам анализов, взятых в декабре 2024 года. Именно с этой даты отсчитывается срок её дисквалификации.
Спортсменка категорически отрицает свою вину.