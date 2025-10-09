Олег Гончар

Игрок Ноттингем Форест и владелец киберспортивной организации Passion UA Александр Зинченко поделился мыслями о перспективах команды в интервью для vbetukraine.esports в Instagram.

Зинченко заявил, что теперь может открыто говорить о своих мечтах.

По его словам, главная из них — победа на мейджоре. Он признал, что кому-то это может показаться смешным, однако уверен, что организации Passion UA нужно только время.

Футболист добавил, что не обязательно именно нынешний состав поднимет кубок, но он искренне этого желает команде и уверен, что однажды Passion UA станет чемпионом мейджора.

Зинченко подчеркнул, что команде нужно время для развития. Passion UA, основанная несколько лет назад, уже участвовала в мейджоре в Шанхае.

Также команда Зинченко попала на мейджор в Будапеште.