NAVI стали чемпионами ESL Pro League Season 23
около 1 часа назад
Фото: HLTV
Украинская команда NAVI одержала победу на турнире ESL Pro League Season 23 по Counter-Strike 2.
В гранд-финале NAVI обыграли Aurora Gaming со счетом 3:1. Матчи проходили на картах Mirage (13:7), Anubis (11:13), Nuke (13:8) и Dust II (13:9).
Это первый трофей для команды в 2026 году.
За триумф на ESL Pro League Season 23 команда получила 100 тысяч долларов призовых, а Aurora Gaming — 55 тысяч.
Vitality выиграли StarLadder Budapest Major 2025.
