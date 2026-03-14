Владелец титулов WBC, WBA и IBF в супертяжелом весе Александр Усик (24-0, 15 КО) жестко раскритиковал допуск атлетов из страны-агрессора к соревнованиям.

Боксер отметил, что участие представителей рф на Олимпийских играх противоречит самой идее спортивного мира. Слова приводит AP News.

Моё мнение не изменилось — этого не должно происходить. Люди, которые поддерживают убийства других, бомбардировки городов, больниц, школ и всего остального, не должны иметь права участвовать в Олимпийских играх.

Олимпийские игры были созданы как игры мира. Но теперь тем, кто убивает по приказу другого человека и запускает ракеты по другой стране, разрешено заниматься спортом — это полный абсурд. Если кто-то даже исполняет приказ своего главнокомандующего идти воевать, он также не может участвовать в спортивных соревнованиях и представлять там свою страну. Пусть продолжает быть солдатом. Потому что вечером он убивает, а утром соревнуется как спортсмен. Это просто не сходится.