NAVI уступили FaZe на групповом этапе BLAST Open London 2025
Украинская команда проиграла на двух картах
около 1 часа назад
В рамках группового этапа BLAST Open London 2025 по CS2 украинская команда Natus Vincere потерпела поражение от FaZe Clan со счетом 0:2.
Матч проходил на картах Mirage (8:13) и Dust2 (10:13).
После этого поражения, NAVI опустились в нижнюю сетку Группы А, тогда как FaZe вышли в финал группы и обеспечили себе место на финальной стадии BLAST Open London Finals 2025, которая пройдет с 5 по 7 сентября в Лондоне.
Состав NAVI: iM, Aleksib, w0nderful, b1t, makazze;
FaZe: broky, karrigan, rain, frozen, jcobbb.
Отметим, что ранее NAVI ранее дважды обыграли FaZe на турнире в немецком Кельне.
Напомним, в своем первом матче на турнире NAVI разгромили fnatic с украинцами.
